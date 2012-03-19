В Петербурге ограблен композитор Александр Колкер

В Санкт-Петербурге ограблен знаменитый композитор Александр Колкер, муж певицы Марии Пахоменко. Вчера днем в лифте дома 61 по набережной Черной речки, на него напал неизвестный.



Преступник вошел в кабину лифта вместе с 78-летним музыкантом, неожиданно навалился на него сзади и укрализ кармана куртки 6000 рублей.

Грабитель нормального телосложения, его рост 175-180 см, он был в темной куртке, светлых брюках и черной вязаной шапке. В доме ведется видеонаблюдение - запись изъята. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "грабеж".

Александр Колкер стал профессиональным композитором в 1958 году. Большинство его песен были впервые исполнены Марией Пахоменко. Александр Наумович — лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР, Почетный гражданин Республики Карелия, лауреат Национальной премии "Музыкальное сердце театра" в номинации "Лучшая музыка (композитор)".



