В Казани пенсионер наладил бизнес - продавал за 2 млн. высокую должность

В Татарстане оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по республике задержали казанского пенсионера, подозреваемого в мошенничестве.

Согласно оперативной информации, подозреваемый, представляясь высокопоставленным чиновником, предлагал высокие должности в аппарате президента Татарстана и в кабинете министров республики.

Пенсионер был задержан при получении от бизнесмена 2 млн. рублей, якобы за назначение на высокую должность.

По данным МВД по Татарстану, вознаграждение являлось очередным взносом за передачу бизнесмену документа о назначении его на должность помощника президента Татарстана.

При досмотре у задержанного была изъята визитная карточка, где он указан как "советник руководителя аппарата президента Татарстана", а также красиво оформленный приказ о назначении бизнесмена на "заказанную" должность. По предварительной информации, визитка и приказ о назначении - подделки.