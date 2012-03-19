В ночном клубе на Лиговском в Петербурге избили иностранных студентов

Трое второкурсников Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета были госпитализированы воскресной ночью после посещения клуба «Город» на Лиговском проспекте, дом 113.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», 18 марта около трех часов ночи в Александровскую больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами доставлены граждане Замбии 25-летний Кристофер Бванго, 24-летний Лапонда Бванго и его ровесник Леонард Кабинго. Состояние старшего из студентов оценивается как тяжелое.



По предварительным данным, африканцы были избиты около 1 часа ночи в помещении указанного клуба после ссоры с неизвестными. Обстоятельства происшествия устанавливаются.