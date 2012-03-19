В офисе коммерческой фирмы Петербурга подстрелили двух братьев-кавказцев

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 18 марта около четырех часов утра 37-летний уроженец Грузии привез в приемный покой Городской больницы №15 своего двоюродного брата. У 53-летнего мужчины оказалось огнестрельное ранение головы, полученное при выстреле из травматического оружия. Он умер в 20.15 в указанной больнице.



У второго мужчины была прострелена правая ушная раковина. После оказания медицинской помощи его отправили домой. По данным Агентства, инцидент со стрельбой произошел в офисе одной из фирм по недвижимости, расположенной в доме 5 по улице Тамбасова.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).