В Дагестане установлены личности организаторов крупных терактов

В Дагестане установлены личности бандитов, уничтоженных в воскресенье в селе Ново-Саситли Хасавюртовского района. По предварительным данным, ими оказались Шамиль Нуцалханов и Даниял Заргалов.

В период с мая и ноября, соответственно, они состояли в так называемой "новосаситлинской" бандитской группе. Впоследствии Шамиль Нуцалханов эту банду возглавил. Преступники причастны к вымогательствам денег под угрозой физической расправы у местных предпринимателей, передает Интерфакс. Также их подозревают в вооруженных нападениях на сотрудников правоохранительных органов и организации подрывов. При предварительном осмотре места боестолкновения были найдены самодельное взрывное устройство, два автомата Калашникова, несколько гранат.