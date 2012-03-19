В Чечне полицейского подозревают в убийстве школьника

В Чечне сотрудника полиции подозревают в убийстве школьника при неосторожном обращении с табельным оружием. Инцидент произошел вечером в субботу, 17 марта в селении Толстой-Юрт Грозненского района.

В автомобиле "Жигули" было обнаружено тело школьника 1995 года рождения. На месте преступления был обнаружен пистолет Макарова, пуля и гильза, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Вскоре после этого был задержан рядовой полиции 1992 года рождения. Его подозревают в том, что, находясь на службе, он по неосторожности выстрелил юноше в грудь. Ранение оказалось смертельным.