На Кубани задержаны все подозреваемые в нападении на ветерана ВОВ - (ВЕСТИ)

На Кубани сотрудники полиции в воскресенье задержали третьего подозреваемого по делу о дерзком нападении на 85-летнего ветерана Великой Отечественной войны Петра Животовского в Армавире.

По данным представителя ГУМВД по краю Игоря Желябина, третий был задержан в Красноармейском райне. Ранее кубанская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на ветерана – мужчин 24 лет и 21 года.

Они дали признательные показания. В Армавире в ночь на 15 марта неизвестные в масках проникли в дом участника войны, жестоко избили пожилого ветерана, связали его и похитили боевые ордена и медали. Бандиты также забрали мобильный телефон и 4 тысячи рублей. После этого преступники подожгли дом. 85-летнему герою удалось развязать руки и выбраться из горящего дома. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии — у него был ожог гортани, переломы ребер, и другие травмы.

В настоящее время жизнь Петра Животовского вне опасности, передает РИА Новости.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье 162 УК РФ (разбой). Расследование взяли под контроль губернатор Кубани Александр Ткачев и руководство прокуратуры Краснодарского края.

Все медали и ордена ветерана, в том числе знак почета, орден Отечественной войны, медаль за отвагу и медаль за победу над Германией, были обнаружены в поселке Юбилейный (в двух километрах от места жительства Животовского), они лежали в пакете под мостом.