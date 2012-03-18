В Москве расстрелян бизнесмен из Ростовской области

ЧП произошло вчера поздно вечером на улице Перерва. Киллер выпустил ему пулю в спину, а когда раненный упал, добил мужчину двумя выстрелами в голову, после чего скрылся с места происшествия.



Как сообщает московская полиция, погибшему 36 лет, он зарегистрирован в Ростовской области, но постоянно проживает в Москве в купленной им несколько лет назад квартире в доме, возле которого он и был убит. По словам соседей, мужчина имел свой бизнес в Москве. Начат розыск стрелявшего.



