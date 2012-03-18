В Невском районе «бомбила» с сообщником ограбили пассажира

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 33-летний автослесарь одного из ООО накануне около восьми часов вечера, выйдя с работы, доехал на автобусе до Дальневосточного проспекта и решил взять «частника», чтобы доехать до своего дома на улице Подвойского.



Мужчина поймал темную «девятку», водитель которой согласился его подбросить за 100 рублей. На перекрестке Искровского проспекта и улицы Крыленко машина остановилась на светофоре, пассажир вдруг резко обернулся и потребовал от слесаря отдать все ценное. Мужчина не стал искушать судьбу, и безропотно отдал 5000 рублей и сотовый телефон. После этого грабители велели ему выйти из салона и скрылись.



Потерпевший запомнил номер автомашины и поспешил в полицию. На данный момент установлено, что ВАЗ-2109 с указанными номерами принадлежит 57-летнему жителю Ломоносовского района. У него есть 31-летний сын, ранее судимый. Именно он и является основным подозреваемым.