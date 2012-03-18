Полиция Кубани задержала двух участников нападения на ветерана ВОВ

Кубанская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на 85-летнего ветерана Великой Отечественной войны Петра Животовского, третьего преступника ищут. Подозреваемые дали признательные показания.

Помимо этого есть вещественные доказательства, которые подтверждают их участие в нападении.



Нападение на ветерана войны в его доме близ Армавира вызвало широкий общественный резонанс. В ночь на четверг двое злоумышленников в масках залезли в дом, избили престарелого мужчину, забрали у него 4 тысячи рублей, сотовый телефон, а также ордена и медали участника Великой Отечественной войны. После этого злоумышленники подожгли дом и скрылись. Ветеран серьезно пострадал, с травмами и ожогами он был госпитализирован.

Все медали и ордена ветерана, в том числе знак почета, орден Отечественной войны, медаль за отвагу и медаль за победу над Германией, были найдены в поселке Юбилейный (в двух километрах от места жительства пострадавшего), они лежали в пакете под мостом.



