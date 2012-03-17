Обнародованы дополнительные приметы пропавшей в Брянске девочки
17 марта 2012, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]
Девятимесячная девочка, поиски которой ведутся в Брянске с воскресенья, пропала с ярко-зеленым пледом в черную клетку. Об этом сообщила сегодня одна из координаторов поискового отряда «Лиза Алерт».
В описание пропавшей девочки необходимо добавить дополнительные детали, которые сообщила им полиция.
Девочку забрали вместе с ярко-зеленым пледом в черную клетку. Под комбинезоном на ней были розовые колготки и желтая распашонка. Эти сведения могут помочь в том случае, если девочку переодели, а одежду выбросили.
Ранее «АН» сообщали: В Брянске к розыску пропавшей девятимесячной девочки сыщики привлекли экстрасенсов.