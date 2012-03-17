Обнародованы дополнительные приметы пропавшей в Брянске девочки

Девятимесячная девочка, поиски которой ведутся в Брянске с воскресенья, пропала с ярко-зеленым пледом в черную клетку. Об этом сообщила сегодня одна из координаторов поискового отряда «Лиза Алерт».



В описание пропавшей девочки необходимо добавить дополнительные детали, которые сообщила им полиция.

Девочку забрали вместе с ярко-зеленым пледом в черную клетку. Под комбинезоном на ней были розовые колготки и желтая распашонка. Эти сведения могут помочь в том случае, если девочку переодели, а одежду выбросили.



Ранее «АН» сообщали: В Брянске к розыску пропавшей девятимесячной девочки сыщики привлекли экстрасенсов.

