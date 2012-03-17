В Петербурге задержана мать,подозреваемая в убийстве новорожденной дочери

В Санкт-Петербурге раскрыто убийство новорожденной девочки, сообщает сайт ГСУ СК РФ по Петербургу. Ранее сообщалось, что днем 11 марта 2012 года на дне канализационного люка у дома 136 по проспекту Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге было обнаружено тело новорожденной девочки, частично вмерзшей в лед. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).



В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления 17 марта была задержана 22-летняя Оксана Гагарина, неработающая.



В настоящее время установлено, что 28 февраля 2012 года Гагарина, находясь по месту жительства в квартире, расположенной в одном из домов по Шлиссельбургскому проспекту, родила девочку, которой, с целью убийства, нанесла множественные удары ножницами в грудь и в живот. После чего вечером 3 марта 2012 года выбросила тело ребенка канализационный люк.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Гагариной меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ей обвинения.