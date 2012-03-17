В Татарстане возбуждено еще одно уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции "Дальний" в Казани. 22-летнего парня пригласили для ремонта компьютера и обвинили в краже в квартире его клиента.



27 октября 2011 года программиста пригласили в отдел полиции "Дальний" под предлогом ремонта компьютера... Однако вместо этого полицейские сообщили, что он подозревается в краже, совершенной в квартире одного из его клиентов еще в августе. Полицейские заставляли его признаться в краже, а после отказа избили молодого человека руками и ногами.

После этого ему ничего не оставалось, как написать явку с повинной и признаться в преступлении, которого не совершал. В последующем уголовное дело о краже было прекращено ввиду непричастности молодого человека к краже.



Еще одной жертвой сотрудников отдела полиции №9 «Дальний» в Казани стала 20-летняя местная жительница Алия Садыкова, а также следствие в Татарстане возбудило дело по факту насилия над еще одним мужчиной в отделе полиции "Дальний" в Казани.