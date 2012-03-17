ФСБ: чеченский правозащитник с американцем обобрали на $4,5 млн башкирку

В Уфе по подозрению в крупном мошенничестве задержаны гражданин США Геннадий Елчев и и житель Грозного Рамзан Вагапов, которые вымогали у местной предпринимательницы $4,5 млн, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Башкортостан.

По словам представителя ведомства, в феврале в республиканское УФСБ поступила оперативная информация о том, что двое мужчин вымогают крупную сумму у жительницы Уфы.

"Установлено, что в феврале 2012 года гражданин США российского происхождения Елчев вступил с жителем Грозного Вагаповым в сговор о совместном хищении денежных средств обманным путем у предпринимательницы из Уфы", - отметили в УФСБ.

Преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ по региону. В ходе спецоперации сообщники были задержаны в помещении индивидуальных сейфовых ячеек одного из банков Уфы в момент получения денег. При задержании они оказали сопротивление. У них были изъяты полученные деньги, а также расписки с печатью ЗАО "Стабилизационный фонд Кавказ", оформленные на бланке депутата Госдумы РФ.

При досмотре у 39-летнего Вагапова также обнаружена печать ЗАО "Стабилизационный Фонд Кавказ" (эта организация занимается образованием, организацией мероприятий для молодежи), директором которого он является, и документы помощника члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева, передает пресс-служба ФСБ РФ.

60-летний Елчев при задержании предъявил документы советника первого вице-премьера Чеченской Республики Магомеда Даудова. Род занятий Елчева не уточняется. Известно лишь, что у него были изъяты расписки башкирской предпринимательницы с печатями ЗАО "Стабилизационный фонд Кавказ" на бланках депутата Госдумы РФ имя которого не указывается, и американской компании "Селарт".

Кировский районный суд Уфы принял решение о заключении задержанных под стражу. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По российскому законодательству за это предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее в интернете появилось сообщение о том, что сотрудниками ФСБ в Уфе "24 февраля задержаны чеченский правозащитник Рамзан Вагапов и гражданин США Геннадий Елчев. При задержании они были жестоко избиты. С родными Вагапов смог связаться только через несколько дней 10 марта член федерального совета Объединенного гражданского фронта Денис Билунов", сообщил 10 марта портал Каспаров.Ru.

По сведениям интернет издания "в течение недели задержанным не давали возможности обратиться за помощью к адвокату, и только потом Рамзану удалось передать сестре, что им предъявляют обвинения в "экономических преступлениях", их оскорбляют и продолжают избивать "до потери сознания".

В УФСБ в пятницу заявили, что эта "информация не соответствует действительности".

"По закону после задержания иностранного гражданина мы обязаны уведомить об этом посольство соответствующего государства. Это было сделано. С Геннадием Елчевым встречались вице-консул и ассистент консула посольства США. Кроме того, им обоим были предоставлены адвокаты",— сказали в пресс-службе управления.

"Отметим, что Рамзан в 2006-2007 годах принимал участие в работе Всероссийского гражданского конгресса и содействовал деятельности Объединенного гражданского фронта на Северном Кавказе. В настоящее время он является преподавателем Грозненского университета, помощником члена Совета Федерации Федерального собрания России Сулеймана Геремеева", - говорится в сообщении портала Каспаров.ru.

В приемной сенатора Сумеймана Геремеева сообщили, что с 20 февраля помощником сенатора Рамзан Вагапов не является. То есть получается, что на момент задержания удостоверение помощника было недействительным.

Вагапов возглавляет комиссию Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений по вопросам возвращения русскоязычного населения, выходцев из Чеченской Республики, состоит в обществе правозащитников Северного Кавказа.