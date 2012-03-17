Подельниками выступили капитан полиции и бывший офицер милиции

Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего Алексея Яблокова, оперуполномоченного Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, капитана полиции, и в отношении 52-летнего Виталия Мустонина, бывшего сотрудника ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства.



Из материалов уголовного дела следует, что в период с января по март 2012 года Яблоков неоднократно требовал от генерального директора одной из коммерческих структур передать ему взятку в сумме 1 млн. рублей за не проведение им проверки финансово-хозяйственной деятельности данной

коммерческой структуры.



13 февраля Мустонин, действуя по поручению Яблокова в качестве посредника, получил от генерального директора часть указанной суммы в размере 250 тыс. рублей, которую в тот же день передал Яблокову. Днем 15 марта Мустонин получил от этого же генерального директора коммерческой структуры оставшуюся часть взятки в сумме 750 тыс. рублей, после чего Мустонин и Яблоков были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Яблокова и Мустонина меры пресечения и предъявлении им обвинения.