В Москве полицейский ранил предполагаемого угонщика

В Москве сотрудник полиции ранил предполагаемого угонщика, оказавшего сопротивление при задержании. Инцидент произошел в пятницу, 16 марта у дома 2 по улице Островная.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские в угнанном ранее автомобиле задержали мужчину. При этом он оказал сопротивление. Один из полицейских для задержания и пресечения оказываемого подозреваемым сопротивления выстрелил в него из травматического пистолета, передает РБК. Угонщик был госпитализирован с пулевым травматическим ранением шеи.