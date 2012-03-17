В Дагестане полицейские ранили и задержали боевика

В Дагестане сотрудники полиции задержали боевика. Участник НВФ был ранен во время задержания. Инцидент произошел в Каспийске в субботу, 17 марта, около 00.10 мск на 13 км автодороги Махачкала-Каспийск.

Боевик оказал полицейским вооруженное сопротивление. По данным МВД по Дагестану, сотрудники полиции попытались остановить машину ВАЗ-2107. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, передает ИТАР-ТАСС. После этого выскочив, он пытался скрыться. Пострадавших среди полицейских нет. Преступник получил ранение в шею и был госпитализирован.