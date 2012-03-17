В Пермском крае подросток убил первоклассника

В Пермском крае сотрудники полиции арестовали пятнадцатилетнего подростка. Задержанного, как сообщает следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю, обвиняют в убийстве первоклассника.

Инцидент произошел в лесопарковой зоне Добрянки. Предположительно, вечером 8 марта подросток играл здесь вместе с первоклассником. Во время прогулки дети поссорились, передает РБК. Обвиняемый задушил младшего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего).