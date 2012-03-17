В Петербурге ищут водителя грузовика,сбившего насмерть пешехода

В Петербурге разыскивает очевидцев аварии, произошедшей в Приморском районе. Как сообщает региональное управление ГИБДД, 8 марта около 12:20 часов у дома №16 по улице Савушкина водитель грузовика сбил насмерть пешехода.



Полиции удалось установить, что это был автомобиль Volvo FM TRUCK с номерами В331ХЕ98. Он двигался задним ходом от Карельского переулка к улице Академика Шиманского.



Очевидцев аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по этому ДТП, просят позвонить по телефону 573-58-93 или явиться в отдел ГИБДД УВД по Приморскому району Санкт-Петербурга по адресу: улица Ильюшина, дом 18.