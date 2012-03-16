В Белоруссии задержаны мошенники, действующие от незарегистрированной «МММ-2011»

В рамках работы по обеспечению экономической безопасности государства КГБ КГБ пресек деятельность в Белоруссии финансовой пирамиды «МММ-2011».Об этом сообщили сегодня в Центре информации и общественных связей КГБ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группы лиц к «осуществлению незаконных финансовых операций и завладению денежными средствами белорусских граждан путем обмана». От имени незарегистрированной в налоговых органах и органах местной исполнительной власти организации "МММ-2011" они осуществляли на территории Республики Беларусь деятельность по приему вкладов и ставок на выигрыш от населения, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».



Ранее «АН» писали, что жители Троицкого района Челябинской области, получив квитанции от Челябэнергосбыт, с удивлением обнаружили на обороте листка рекламу скандально знаменитой «МММ».



