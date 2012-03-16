В Казани заведено дело по факту насилия над еще одним мужчиной в полиции

Следствие в Татарстане возбудило дело по факту насилия над еще одним мужчиной в отделе полиции "Дальний" в Казани. Он был задержан по подозрению в краже мобильного телефона. Кражу мужчина не совершал.



В своем заявлении 24-летний житель Казани сообщил , что ранним утром 6 марта 2012 года был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции "Дальний" по подозрению в краже сотового телефона. Со слов мужчины, полицейские, среди которых были и фигуранты ранее возбужденного уголовного дела, потребовали от него признаться в краже мобильного телефона, а после отказа надели наручники и стали избивать руками и ногами, после чего подвергли насилию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств), сообщает РИА Новости. Максимальное наказание по этой части статьи - 10 лет заключения.



