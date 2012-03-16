В квартире экс-замглавы МВД Еделева ведутся обыски по факту вымогательства

Обыск в квартире экс-замглавы МВД РФ Аркадия Еделева проводится в связи с делом, по которому проверяют его сына, ректора МГУПП, которого подозревают в шантаже с вымогательством с целью получения миллионов рублей.

По словам официального представителя СК РФ Владимира Маркина, речь идет об уголовном деле в отношении проректора Московского государственного университета пищевых производств Павла Фомина и других лиц по признакам преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностными полномочиями и вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере", передает РИА Новости.

По версии следствия Фомин и ряд других руководителей университета вымогали у директора комбината питания МГУПП 5 миллионов рублей, угрожая в противном случае распространением порочащей его информации.

"Следствие проверяет причастность к совершению этого преступления ректора МГУПП Дмитрия Еделева. В связи с этим в рамках уголовного дела по месту его жительства, в квартире отца – Аркадия Еделева, проводится обыск. Все следственные действия выполняются в точном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", – сказал Маркин.

Напомним, "АН" писали, что летом минувшего года президент России Дмитрий Медведев потребовал более жесткого результата от силовых структур на Кавказе. Генерал-полковник Аркадий Еделев, замминистра МВД на тот момент, был назначен куратором всех силовых структур в регионе. Однако можно констатировать, что с этой задачей он не справился.