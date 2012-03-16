Верховный суд Татарстана сегодня отменил решение о домашнем аресте экс-участкового отдела полиции "Дальний" Ильшата Гарифуллина и направил на новое рассмотрение вопрос об избрании ему меры пресечения.



Двое из пяти фигурантов дела об избиении задержанного в отделе полиции в Казани не были рекомендованы к работе в полиции. Об этом сообщил сегодня заместитель министра внутренних дел Сергей Герасимов.

"Можно сейчас говорить, что начальник ОВД практически проигнорировал информацию в отношении двух из пяти фигурантов этого дела, которая свидетельствует о том, что в отношении этих сотрудников имеются сомнения в целесообразности их дальнейшего использования", - сказал Герасимов.

Расформирован весь личный состав отдела полиции "Дальний", в котором, по данным следствия, до смерти замучили задержанного; большинство сотрудников этого ОВД, скорее всего, уже не будут работать в правоохранительных органах, заявила журналистам начальник отдела информации и общественных связей МВД Татарстана Ирина Нижельская.

"В отделе полиции "Дальний" пройдет не просто переаттестация, весь личный состав отдела полиции выводится за штат. Большая часть сотрудников, скорее всего, будет уволена. Возможно, после тщательной проверки кто-то останется, но сегодня личный состав полностью расформирован", - сказала Нижельская.

Ранее "АН" писали, что жители Казани пикетировали здание МВД. 14 марта в Татарстане Приволжский суд Казани рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения четверым фигурантам дела о гибели Сергея Назарова.