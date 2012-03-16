Врачи борются за жизнь 18-летней Оксаны Макар, измученной мажорами (ВИДЕО)

Украинские врачи борются за жизнь 18-летней девушки Оксаны Макар, измученной мажорами из Николаева. В ночь с 9 на 10 марта в Николаеве девушку несколько раз изнасиловали трое пьяных мужчин и пытались сжечь ее заживо на заброшенной стройке.

Оксана выжила - ее обнаружил случайный прохожий. В тяжелейшем состоянии пострадавшую доставили в центр термической травмы городской больницы №3. Оксана находится в реанимации. Ее перевели на аппарат искусственного дыхания. Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Дело зверей – так назвали в Николаеве групповое изнасилование 18-тилетней девушки. Подозреваемых в совершении преступления задержали. Милиция по горячим следам нашла участников преступления, но сначала задержала только одного, потому что он взял всю вину на себя. Милиционеры задержали сына экс-главы Еланецкой райгосадминистрации 23-летнего Максима Присяжнюка, 23-летнего Евгения Краснощока и 21-летнего Артема Погосяна, 21 год. Под арестом оставили только Артема Погосяна, который взял основную вину на себя.

Жители города сомневались, что подозреваемые понесут наказание из-за слухов о том, что двое из них — дети высокопоставленных чиновников. Чтобы участники преступления не ушли от ответственности, жители Николаева провели акции протеста сообщает "Коммерсантъ".

Из-за поднявшегося в средствах массовой информации скандала и массового общественного возмущения они были снова задержаны, пишут украинские СМИ.



Президент Янукович поручил генпрокурору Виктору Пшонке провести полное и объективное расследование резонансного преступления в Николаеве.