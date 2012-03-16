В Московской области выявили сеть незаконных казино

В Московской области обнаружена новая сеть подпольных казино. В отношении группы лиц, нелегально организовавших проведение азартных игр, возбуждено уголовное дело. Преступники действовали на территории Ленинского района области.



Дело было возбуждено в отношении участников преступной группы Тимофея Голидина, Олега Фирсова, Евгения Кренезного, Валерия Таирова, Евгения Миронова. Преступники организовали незаконное проведение азартных игр. В казино использовалось игровое оборудование и игровые автоматы, передает Интерфакс. Дело возбуждено по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр организованной преступной группой).