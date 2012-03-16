В Петербурге двух пятиклассниц изнасиловал гастарбайтер из Молдавии
16 марта 2012, 11:30 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Полицейские задержали нелегала из Молдавии, изнасиловавшего двух девочек в Петербурге, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел накануне днем у дома 35 по улице Опочинина.
"Нелегал из Молдовы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двоих девочек 2000 года рождения", - сказали в полиции. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.