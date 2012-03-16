В полицейском участке под Петербургом мужчина получил тяжелые травмы

В Ленинградской области устанавливают обстоятельства, при которых мужчина получил тяжелые травмы в камере для задержанных лиц, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии из управления внутренних дел в Гатчине. Установлено, что его задержали в среду поздним вечером в состоянии алкогольного опьянения. Тем же вечером полицейские вызвали ему скорую, но медики не нашли оснований для госпитализации.



К утру четверга врачи все же госпитализировали задержанного, однако мужчина уже находился в состоянии комы, также у него были диагностированы многочисленные травмы головы.



По данному факту проводится проверка. Официальных комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока нет.