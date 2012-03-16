В Москве мужчина ранил из травматики двух человек в проезде Донелайтиса

В Москве в квартире дома на проезде Донелайтиса накануне около 19:30 произошел конфликт, в результате которого житель столицы ранил из травматики двоих человек. Пострадали женщина и мужчина.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина госпитализирована с ранениями мягких тканей лица и левого плеча, у мужчины внутричерепная гематома. Прибывшие на место инцидента оперативники обнаружили пять резиновых пуль и девять стреляных гильз.

Проводятся оперативно-следственные действия.

Полиция разыскивает жителя Москвы, открывшего стрельбу.