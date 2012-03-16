Грабители «раздели» автомобиль Porsche Cayenne Леры Кудрявцевой

Известной телеведущей Лере Кудрявцевой не везет с автомобилями. Вот и в ночь на 15 марта грабители «раздели» шикарный джип Кудрявцевой. С автомобиля теледивы Porsche Cayenne сняли передние фары и зеркала.

Лера Кудрявцев заявила в полицию о краже запчастей с ее внедорожника, передает Интерфакс. Злоумышленники нанесли ущерб в размере 180 тысяч рублей. По факту кражи фар и зеркал с Porsche Cayenne Леры Кудрявцевой возбуждено уголовное дело.