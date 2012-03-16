В Оренбургской области полицейский сел на 5 лет за взятку в миллион рублей

В Оренбургской области сотрудника полиции приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Полицейского осудили на 5 лет за взятку в 1 миллион рублей.

Было установлено, что Евгений Корниенко располагал информацией об использовании начальником одного из исправительных учреждений области поддельного диплома о высшем образовании. За молчание оперуполномоченный отдела при УВД Оренбургской области получил от него взятку, передает РБК. Евгений Корниенко был признан виновным по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ.