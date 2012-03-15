В Дагестане неизвестные ранили сотрудника прокуратуры

В Дагестане неизвестные преступники ранили работника прокуратуры. Инцидент произошел в Махачкале, на улице Гагарина, 118. Злоумышленники, по данным СКР по Дагестану, с места преступления скрылись.

Неизвестные обстреляли работника прокуратуры. С легким ранением плеча пострадавший был госпитализирован в больницу, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Жертва нападавших - сотрудник отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел прокуратуры Дагестана.