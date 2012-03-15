У петербурженки изъяли 10 пакетов с героином

Наркополицейские задержали торговку героином у дома 11 по Петергофскому шоссе, сообщил Metro источник в правоохранительных органах.



У гражданки Валерии Котовой, 1980 года рождения, нашли 10 пакетов с веществом кремообразного цвета. После экспертизы было установлено, что это вещество - героин. Всего у женщины изъяли 4,24 граммов наркотиков.



Возбуждено уголовное дело по статье "незаконный оборот наркотиков".