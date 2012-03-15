В Петербурге пострадали два гастарбайтера из Узбекистана

В полицию Петербурга поступило сразу два сообщения о тяжело пострадавших гражданах Узбекистана. При этом, как сообщил Metro источник в ГУВД, случаи произошли в разных районах города.



Сообщение о первом инциденте поступило в полицию в среду около 6 утра. Стало известно, что прошедшей ночью у дома 48 по Большому проспекту Петроградской стороны неизвестные напали на гражданина Узбекистана 1987 года рождения, без регистрации в Петербурге или области. В результате нападения, мужчина получил колото-резаные ранения в области сердца, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.



Еще один похожий случай произошел накануне вечером около 19 часов у дома 9 по улице Ивановской в Невском районе Петербурга. С закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы гражданина Узбекистана 1979 года рождения, зарегистрированного в Петербурге, отвезли в больницу.



По факту происшествий ведется проверка.