В Уфе задержан помощник члена Совета Федерации за мошенничество

Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали в Уфе двоих мужчин при попытке получить у уфимского предпринимателя $4,5 млн, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас они дают показания.



60-летний гражданин США Геннадий Елчев и 39-летний житель Чечни Рамзан Вагапов устроили целую серию махинаций, чтобы получить большую сумму денег у бизнесмена. Они были задержаны в помещении индивидуальных сейфовых ячеек одного из банков Уфы.

Решением суда задержанные арестованы, сейчас они дают показания, сообщает utro.ru.



