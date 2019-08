Во Владивостоке убили известного коллекционера

В Приморье произошло убийство известного в России коллекционера, члена международной гильдии антикваров Константин Буркина, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено вчера.



Его нашли с множественными переломами черепа в помещении магазина "Collector`s shop of Hobby co. Ltd" на улице Фокина во Владивостоке. Буркин был владельцем магазина, из которого, по предварительным данным, были похищены ценные предметы антиквариата и деньги.

Константин Буркин был владельцем коллекции монет и денежных знаков России. Часть из них он передал в приморский краеведческий музей имени Арсеньева. Буркин награжден правительственными медалями, в том числе, " За доблестный труд в Великой Отечественной войне".

По данному факту было возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщает РИА Новости. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.