В Министерстве промышленности Красноярского края ФСБ провела обыск

В Красноярске УФСБ России и следователи Следственного комитета Красноярского края провели обыски в в министерстве промышленности и энергетики администрации края.

Поводом для обыска послужило расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств, выделенных заводу «Сибтяжмаш» из регионального бюджета в качестве субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.Следствием установлено, что «в 2009-2010 годах неустановленными лицами в министерство промышленности и энергетики Красноярского края были предоставлены подложные документы о затратах производственного объединения «Сибтяжмаш» на производство оборудования.

На их основании в соответствии с Законом Красноярского края «О господдержке организаций машиностроительного комплекса в 2009-2010 годах» был заключен договор государственной поддержки, и на счета предприятия перечислены денежные средства в сумме более 29 млн. рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению», передает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению. Уголовное дело заведено по статье 159 УК РФ «Мошенничество».