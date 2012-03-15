Автомобиль Lexus юмориста Игоря Маменко угнали в Москве

В Москве неизвестные угнали автомобиль Lexus юмориста Игоря Маменко. Угон машины, стоимостью около 4,5 миллиона рублей произошел накануне, в среду на севере столицы от дома 66 по Ленинградскому проспекту в период с 13.30 до 14.15.

Маменко уже около 14.30 заявил в полицию, что неизвестный угнал его Lexus, передает РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Ведется поиск автомобиля.