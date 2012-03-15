В Москве на Керченской ул. найдено тело связанного врача- эндокринолога

В Москве связанное тело мужчины - эндокринолога центра здоровья РАМН с кляпом во рту нашли в среду в его квартире на Керченской улице. По данным полиции, руки и ноги мужчины были связаны ремнями.

По заключению экспертов, эндокринолог ФГБУ "Научный центр здоровья детей РАМН" скончался около 12 часов назад, передает РИА Новости. По предварительным данным врача задушили.

Другие обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Это уже второй подобный случай за сутки. В четверг источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что в центре Москвы было обнаружено тело связанного мужчины.

Тело мужчины со связанными ремнями руками и ногами обнаружили в 00.10 в квартире на улице 1-я Тверская-Ямская, 13-52. По заключению экспертов он скончался около трех суток назад