В Москве полицейские всю ночь пытали студента, выбивая показания

В Москве произошла такая же история, как и с казанской полицией, с помощью пыток выбивавшей признательные показания у задержанных граждан. Жертвой полицейского произвола в столице стал 19-летний студент Кирилл Вождаев.



Стражи правопорядка издевались над ним после задержания в аэропорту «Домодедово». После допроса молодой человек оказался в больнице.

Кирилл Вождаев был задержан вечером 8 марта в аэропорту «Домодедово» при прохождении пограничного контроля. Парень прилетел из Китая, где лечил позвоночник. Вождаев страдает межпозвоночной грыжей.

Как рассказала мать потерпевшего, во время прохождения пограничного контроля ее сына остановили. После задержания пограничники передали молодого человека полицейским, и он был доставлен в 7-ю оперативно-разыскную часть УВД ВАО. При этом причину задержания никто так и не озвучил.

«Когда сына забирали, на улице он стал кричать и звать на помощь. Тогда его первый раз избили, заткнули рот и запихали на заднее сиденье. На ногах сына тоже были наручники, – рассказала мать студента. – В машине полицейские угрожали сыну расправой, в том числе и сексуального характера. Через какое-то время они съехали с дороги, остановили машину, вытащили сына и бросили в снег. Избиение продолжилось».

После того, как студента доставили в ОРЧ УВД на Большую Черкизовскую улицу, «сына посадили в одну из комнат на втором этаже. Ноги привязали веревками к ножкам стула. Руки оставались в наручниках за спиной. Его били по почкам, делая «дыбу», что причиняло невыносимую боль. Чтобы сын не кричал, в рот засунули одну из панд – мягкую игрушку, которую он привез нам в подарок», – рассказала мать Кирилла.

Парня пытали около часа. Ставили на ногу ножку стула и прыгали на нем, грозили изнасиловать. За что его бьют, он так и не понял. В результате молодой человек подписал какие-то бумаги у следователя и его отправили в травмопункт на улице Салтыковской, где утром следующего дня его нашли родственники. Молодой человек был госпитализирован в 15-ю городскую больницу. Однако парня, несмотря на протесты лечащего врача, «по звонку» свыше выписали и отвезли в ИВС «Сокольники», где он будет проходить лечение амбулаторно, отмечает газета «Московский Комсомолец»..

По словам матери «Кириллу «шьют» разбойное нападение в особо крупном размере, совершенное группой лиц, делом занимается следствие УВД по ВАО».

Задерживавшими парня полицейскими уже занимается служба собственной безопасности. Молодой человек опознал всех, кто над ним издевался.



