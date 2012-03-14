В Тюмени группа подростков издевалась над малолетними

В начале года в следственный отдел города Тюмени поступило обращение от гражданки, в котором говорилось, что в ноябре в отношении ее дочери было совершено преступление сексуального характера.



Выяснилось, что два учащихся школы номер 44, несколько часов силой удерживали свою 12-летнюю знакомую. Все это время подростки издевались над девочкой. За подростками числится серия преступлений, которые они совершали над учениками своей школы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетней". Одна из них заключена под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.