В Брянске в ходе поисков малышки раскрыты свыше 20 преступлений

Брянская полиция вместе с многочисленными волонтерами с воскресенья ведет поиски пропавшей девятимесячной девочки; ребенка найти пока не удалось, однако попутно были раскрыты более 20 преступлений.



Раскрыли убийство в Клинцовском районе, найдены пять человек, ранее находившихся в розыске. В Севском районе была ликвидирована преступная группа, торгующая наркотиками и боеприпасами. Раскрыто более 20 краж чужого имущества, шесть грабежей, два угона.

Ребенка ищут члены Общественного совета при УМВД, ветераны органов внутренних дел, общественные организации и более 200 волонтеров, в том числе из других регионов России. Сегодня к поискам подключилась войсковая часть 6703, казаки, работники культуры.

Во всех храмах и монастырях региона совершаются молебны о скором нахождении пропавшей девочки.

Действия волонтеров координирует администрация, которая согласовывает поиски с полицией. Волонтеры, например, не заходят в так называемый «цыганский район» — там работают только специалисты-силовики. Казаки и воинская часть прочесывают более опасные места: участки железной дороги, овраги, свалки, пустыри.

При этом полиция призывает искать не ребенка, опознать которого по фотографии в девятимесячном возрасте проблематично, а подозрительных взрослых.

«Полиция призывает обратить внимание, если у ваших соседей или знакомых, до этого не имевших детей, слышен детский крик, при этом они начинают вести себя скрытно, не пускают вас в квартиру. Подозрение может вызвать, если люди неожиданно начали покупать детское питание, одежду, подгузники», — сообщает ведомство.



Сообщать в полицию об обстоятельствах пропажи ребенка можно по телефонам: (4832) 74-20-23 66-72-66 или 02. За достоверную информацию о местонахождении девочки УМВД гарантирует миллион рублей награды и напоминает, что добровольно вернувшие ребенка будут освобождены от уголовной ответственности.



