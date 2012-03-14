Ограбление терризбиркома в Марьино: у бухгалтера отняли 5,6 млн руб. зарплаты

В Москве возбуждено уголовное дело по факту вооружённого ограбления территориальной избирательной комиссии на Люблинской улице, дом 159. Накануне четверо налётчиков отобрали у бухгалтера 5,6 млн рублей, предназначавшихся для зарплаты.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой, совершенный в группе", сообщает в среду пресс-служба с Петровки, 38, передаёт ИТАР-ТАСС.

Нападение на юго-востоке Москвы на бухгалтера терризбиркома района Марьино было совершено во вторник в 11:15 мск.

Четверо вооруженных грабителей ворвались в помещение и похитили деньги, которые предназначались для выплаты работникам территориальной избирательной комиссии. Преступники скрылись на поджидавшей их автомашине, сказали в пресс-службе.

"Установлено, что грабители под угрозой пистолета отобрали у бухгалтера полиэтиленовый пакет, в котором находились 5 млн 640 тыс 526 рублей, предназначенных для выплат сотрудникам участковых избирательных комиссий района Марьино", - сказал собеседник агентства, добавив, что поиск налетчиков пока результатов не дал.