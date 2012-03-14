Петербурского бизнесмена ограбили на 1,5 млн. рублей под угрозой расстрела
14 марта 2012, 12:34 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Ограбление предпринимателя произошло в Петербурге накануне около 19 часов. Как сообщил Metro источник в ГУВД, генерального директора ООО группа компаний "Фокс" ограбили двое неизвестных.
На мужчину напали у дома 9 по улице Введенской. Бандиты пригрозили ему автоматом и пистолетом, после чего отобрали сумку, в которой находились 1 миллион 670 тысяч рублей и два мобильных телефона.
По описанию потерпевшего, преступники были славянской внешности и худощавого телосложения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.