Петербурского бизнесмена ограбили на 1,5 млн. рублей под угрозой расстрела

Ограбление предпринимателя произошло в Петербурге накануне около 19 часов. Как сообщил Metro источник в ГУВД, генерального директора ООО группа компаний "Фокс" ограбили двое неизвестных.



На мужчину напали у дома 9 по улице Введенской. Бандиты пригрозили ему автоматом и пистолетом, после чего отобрали сумку, в которой находились 1 миллион 670 тысяч рублей и два мобильных телефона.



По описанию потерпевшего, преступники были славянской внешности и худощавого телосложения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



