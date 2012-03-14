Ворованного оборудования на миллиард нашли в кузбасском подпольном складе

В Новокузнецке найден подпольный склад краденого горно-шахтного оборудования, стоимость которого оценивается в миллиард рублей. "Кладовщик" задержан, полицейские выясняют, кто хозяин склада.

На склад оперативники вышли через 40-летнего мужчину, который был задержан на территории шахты в Осинниках при попытке похитить турбомуфту стоимостью 255 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

Задержанный сообщил, что уже сбывал краденое 32-летнему новокузнечанину на складе на улице Полевой в Новокузнецке.

Проверив указанный адрес, полицейские обнаружили подпольный склад, где находилось "горно-шахтное оборудование со сбитыми табличками и номерами, без документов", сообщает пресс-служба.

"Хищение оборудования происходило по схеме, в которой поступающие на угледобывающие предприятия новые агрегаты вместо установки и использования списывались как старые, в то время как устаревшее оборудование продолжало использоваться", сообщила представитель ГУ МВД по региону Наталья Маслакова, передает Интерфакс.

Ранее, в феврале 2012 года полиция нашла крупный склад краденного горно-шахтного оборудования на сумму свыше 40 миллионов рублей в другом кузбасском городе - Прокопьевске. На тот момент он считался одним из самых крупных подпольных хранилищ за историю региона.

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