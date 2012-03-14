НАК: В Кабардино-Балкарии предотвращена серия терактов

Серия терактов предотвращена в Кабардино-Балкарии. Представитель информационного центра НАК сообщил, что УФСБ и МВД КБР провели спецоперацию.

В ходе спецоперации оперативники обнаружили в одном из гаражей по улице Дагестанская в Нальчике подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств.

По данным НАК, общая масса готовых к применению самодельных взрывных устройств составила более 100 кг в тротиловом эквиваленте. По оценкам экспертов — взрывотехников, подрыв такой мощности мог уничтожить целый жилой квартал, передает ИТАР-ТАСС.

В антитеррористическом комитете рассказали, что получена оперативная информация, согласно которой бандиты готовили резонансные диверсионно-террористические акты на территории Нальчика.

Боевики планировали взорвать бомбы для совершения терактов в местах массового пребывания людей в Нальчике.