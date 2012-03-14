В Москве труп гражданина Северной Кореи обнаружен в автомобиле Nissan

В Москве у больницы имени Боткина вечером во вторник в автомобиле Nissan, припаркованном возле приемного отделения, обнаружен труп гражданина Северной Кореи.

Представители ГУ МВД России по Москве сообщили, что у убитого мужчины была разбита голова. Убитый был найден с открытой черепно-мозговой травмой .

Установлено, что ранее погибший гражданин Северной Кореи временно проживал в Москве на территории стройплощадки жилого дома по адресу: ул. Столетова, дом 7.

По данному инциденту проводится проверка.