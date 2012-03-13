Возбуждено дело против ростовского замначполиции за устранение конкурентов

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по области, который мешал работать предпринимателям ради процветания их конкурентов.

"Прокурорская проверка показала, что в сентябре 2011 г. заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Ростовской области, зная о том, что между тремя предпринимателями и одной из районных администраций г. Ростова-на-Дону существует гражданско-правовой спор, все же вмешался в деятельность хозяйствующих субъектов, путем издания ряда незаконных распоряжений о проведении в отношении коммерсантов оперативно-розыскных мероприятий", - сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В результате его неправомерных действий работа предпринимателей была фактически парализована, поскольку сотрудниками полиции были изъяты кассовые аппараты и более того указанным простоем им причинен ущерб в размере 2 млн. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По уголовному делу проводится предварительное расследование, ход которого контролируются прокуратурой области.