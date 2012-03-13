СКР: фоторобот похитителя девочки в Брянске не распространяли (ВИДЕО)
13 марта 2012, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Брянске представитель регионального управления СКР Сергей Цыганок не подтвердил, что у них есть фоторобот похитителя девятимесячной девочки Ани.
По его словам, следователи примерный портрет подозреваемого не распространяли. Цыганок подчеркнул, что пока отсутствует информация и о людях, которые могли описать негодяя. Ранее ряд СМИ сообщили, что свидетели смогли описать мужчину, который похитил малышку.
Напомним, 11 марта в Володарском районе Брянска мать оставила коляску с 9-месячной девочкой на улице, а сама пошла в зоомагазин. Когда женщина вернулась, ребёнок и коляска исчезли. В поисках Ани Шкапцовой задействованы больше тысячи человек. К розыску девочки подключились лучшие сыщики центрального аппарата Следственного комитета.
У специалистов есть основания считать, что ребенок жив.
Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин призвал добровольно вернуть похищенного ребенка.