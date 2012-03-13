В Забайкалье 50-летнего педофила спасла от расправы жителей полиция

На юго-востоке Забайкальского края совершено циничное преступление, потрясшее жителей посёлка в Оловянинском районе. 50-летний местный житель заманил к себе в квартиру котятами и надругался над 7-летней девочкой.

"Как сообщил старший прокурор отдела прокуратуры края Руслан Фотин, преступления были совершены в вечерне время 23 июля 2011 года. В это время Анатолий Ш., находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался около детской площадки, на которой играли несколько малолетних девочек без присмотра взрослых. Он обратил внимание на одну из них и пригласил ее с подружкой пройти к нему в квартиру посмотреть на котят. Подружка отказалась, а 7-летняя девочка пошла с незнакомым мужчиной в его дом. Заперев за собой дверь, он раздел девочку и, удерживая ее за руки, совершил в отношении нее преступные деяния. Она плакала и просила отпустить ее, но обвиняемый глумился над жертвой до тех пор, пока в его дверь не стали ломиться люди", - сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

Подружка девочки, не дождавшись ее возвращения, сообщила двум парням, подъехавшим на мотоцикле к дому, что какой-то дяденька завел в квартиру девочку и долго не выпускает ее оттуда. Они стали стучаться в его двери, но безуспешно. Тогда подружка побежала в дом к бабушке девочки и рассказала ей о случившемся. Та вместе с дедом поспешили к месту происшествия и также стали кричать и грозить выломать дверь в квартиру незнакомого мужчины. Они также сообщили о случившемся в полицию.

Только после этого негодяй открыл входную дверь, через которую девочка успела выскочить из квартиры. Медики неоспоримо установили факт изнасилования ребенка.

Хозяина квартиры доставили в полицию, что спасло его от растерзания на месте собравшейся толпой.

В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал себя виновным в совершении названных преступлений, заявил, что его оговаривают и, воспользовавшись своим конституционным правом, отказался от дачи от дачи каких-либо показаний.

Прокуратура края посчитала, что следствием добыты неопровержимые доказательства совершения обвиняемым инкриминируемых им преступлений, и направила уголовное дело для рассмотрения в Забайкальский краевой суд.

Заместитель прокурора Забайкальского края Баир Доржиев утвердил обвинительное заключение. 50-летний педофил обвиняется по двум статьям: в совершении изнасилования малолетней девочки и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).