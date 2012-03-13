По описанию очевидцев составлен фоторобот похитителя девочки в Брянске

В Брянске очевидцы происшествия около зоомагазина, где была похищена 9-месячная Анечка Шкапцова, помогли составить фоторобот подозреваемого. Свидетели утверждают, что коляску с малышкой от зоомагазина на улице Пушкина в Володарском районе увез мужчина 30-35 лет, среднего роста, крепкого телосложения.

По словам очевидцев, мужчина подошел и увёз коляску с ребенком, как только мама девочки - Светлана Шкапцова - вошла в магазин. По версии следователей, похититель ребенка следил за молодой женщиной.

Поиски пропавшей 9-месячной Анечки продолжаются третьи сутки. Уже выяснилось, что единственная камера, которая могла снять похищение ребенка, не работала. Полицейские изъяли видеозаписи с камер наблюдения, расположенных возле места происшествия. Но помочь в розыске малышки они не могут.

По данным полиции, в поле зрения остальных видеокамер это место не попадает, передает радиостанция Вести-ФМ.

Представитель СК РФ Владимир Маркин во вторник заявил, что есть основания надеяться, что девочка жива. Маркин обратился к похитителю девочки и пояснил, что наказание за похищение несовершеннолетнего предусмотрено уголовным законом в виде лишения свободы до 15 лет. И есть только один способ избежать его - вернуть ребенка.

Анечку Шкапцову ищут полицейские, соседи, добровольцы. На допрос из Москвы приехал ее отец.

МВД по Брянской области обещает награду в 1 млн рублей за достоверную информацию о местонахождении ребенка.

"АН" сообщали, что 11 марта около 18:00 мск возле дома N33 по улице Пушкина в Володарском районе Брянска неизвестный похитил детскую коляску с девятимесячной девочкой, мать которой зашла в расположенный в зоомагазин. Через некоторое времяколяску обнаружили, но ребенка в ней не было.